Александр Логинов: «Мы выполняем свою работу, а в остальном от нас мало что зависит. Поэтому тренируемся и готовимся к зимнему сезону»

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал об открытой тренировке сборной России в Токсово.

«Идея открытой тренировки очень хорошая. Это интересно и зрителям, и нам. Все-таки обычно мы в более спокойных условиях тренируемся. А тут такая внешняя психологическая нагрузка.

Думаю, все видели, как из-за нее с первых же рубежей у некоторых ребят «сыпалась» стрельба. Но самым главным было доставить радость болельщикам.

Все более-менее складывается неплохо. В начале сбора немного приболел, сейчас постепенно восстанавливаюсь. Мы выполняем свою работу, а в остальном от нас мало что зависит. Поэтому тренируемся и готовимся к зимнему сезону», – сказал Логинов.