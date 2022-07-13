Группа Сергея Башкирова 18 июля проведет открытую тренировку в Токсово

Теги сборная России Союз Сергей Башкиров Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Александр Поварницын Василий Томшин Вячеслав Малеев Кирилл Бажин Иван Колотов Михаил Бурундуков Алексей Вагин Биатлон

Группа Сергея Башкирова 18 июля проведет в учебно-тренировочном центре «Кавголово» (Токсово, Ленинградская область) стрелковую тренировку, открытую для болельщиков.

В программе – квалификация, парные эстафеты, минимасс-старт и автограф-сессия.

– Мы хотим провести тренировку в условиях, приближенных к соревновательным, поэтому ждем от зрителей активного участия в виде максимально громкого «боления».

Атмосфера как в театре нам не нужна. Крики поддержки, речевки, трещотки – приветствуется все, что поможет создать у спортсменов соревновательный азарт.

На старт выйдет вся группа – Александр Логинов, Максим Цветков, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Вячеслав Малеев, Иван Колотов и Алексей Вагин. 

– Как это все будет происходить?

– Сначала проведем квалификацию по пять выстрелов, чтобы разбить всех по парам по принципу первый с последним, второй с девятым и так далее. Отдельно проведем квалификацию и эстафеты на лежке и на стойке.

Скорость стрельбы будем определять по секундомеру, штраф за каждый промах – 5 секунд. Эстафеты будут целиком стрелковыми, без роллеров, и только в заключительной части тренировки у нас будет небольшой беговой масстарт метров в 300. 

Ждем всех, кто находится рядом и кому любопытно посмотреть на наших парней, в Кавголово в ближайший понедельник, – сказал Башкиров. 

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