Группа Сергея Башкирова 18 июля проведет открытую тренировку в Токсово

Группа Сергея Башкирова 18 июля проведет в учебно-тренировочном центре «Кавголово» (Токсово, Ленинградская область) стрелковую тренировку, открытую для болельщиков.

В программе – квалификация, парные эстафеты, минимасс-старт и автограф-сессия.

– Мы хотим провести тренировку в условиях, приближенных к соревновательным, поэтому ждем от зрителей активного участия в виде максимально громкого «боления».

Атмосфера как в театре нам не нужна. Крики поддержки, речевки, трещотки – приветствуется все, что поможет создать у спортсменов соревновательный азарт.

На старт выйдет вся группа – , , , , , Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Вячеслав Малеев, Иван Колотов и Алексей Вагин.

– Как это все будет происходить?

– Сначала проведем квалификацию по пять выстрелов, чтобы разбить всех по парам по принципу первый с последним, второй с девятым и так далее. Отдельно проведем квалификацию и эстафеты на лежке и на стойке.

Скорость стрельбы будем определять по секундомеру, штраф за каждый промах – 5 секунд. Эстафеты будут целиком стрелковыми, без роллеров, и только в заключительной части тренировки у нас будет небольшой беговой масстарт метров в 300.

Ждем всех, кто находится рядом и кому любопытно посмотреть на наших парней, в Кавголово в ближайший понедельник, – сказал Башкиров.