«Игорь увидел просвет и ушел туда, связи больше не было. Поиски не могли начаться». Отец Малиновского о крушении вертолета на Камчатке

Владимир Малиновский, отец биатлониста Игоря Малиновского, рассказал подробности об авиакатастрофе на Камчатке.

16 июля в 12:22 по камчатскому времени вертолет Robinson под управлением Малиновского вылетел из Мильково, но в назначенное время не вышел на связь.

Утром 17 июля воздушное было найдено сгоревшим, никто из находившихся на борту не выжил. В районе места крушения наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода.

«В обед облачность начала снижаться и последняя связь была в 12:41. В 14:15 Игорь увидел просвет и ушел туда, связи больше не было. Поиски не могли начаться, они поначалу их планировали.

Хотели поднять Ан-26. Я сказал свое слово, но командир Ан-26 заявил, что нет никакого смысла летать над облаками, завтра с утра погода улучшится и будут начаты поиски», – рассказал отец спортсмена.

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