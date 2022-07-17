Тренер Малиновского: «Часто переход из юниоров во взрослый спорт не получается. Надо было это перебороть, с такими шикарнейшими данными»

Личный тренер Игоря Малиновского Жадгир Махамбетов поделился мнением о карьере биатлониста, который ранее погиб в авиакатастрофе на Камчатке.

Малиновский – пятикратный чемпион мира среди юниоров. Он совмещал спорт и учебу в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации, который закончил в апреле этого года. На соревнованиях он не выступал с января 2021-го.

– Хотел ли он вернуться в биатлон после того, как увлекся полетами?

– Он максималист. Если за что-то брался, должен был дойти до конца. Небо все-таки тянуло его. Отец – пилот вертолета, Игорь очень хотел быть как он. В общем-то спорт с небом он не разделял. Наверное, максимализм победил его и он решил в небо…

– Есть ли понимание, почему у Игоря не получилось добиться успехов во взрослом биатлоне?

– Часто бывает, что переход из юниоров во взрослый спорт не получается. Взрослый спорт совсем другой, там нужна адаптация. Другие скорости, нагрузки, психология другая. Может быть, нужно было подождать, поработать еще. Он же был индивидуальным парнем. Надо было этот момент перебороть. С такими шикарнейшими функциональными данными.

– Он не хотел провести завершающую биатлонную гонку?

– Как-то мы про это говорили. Он в свое время сказал, что хочет приостановить карьеру и доучиться на пилота. Ему надо было получить летную практику, налетать определенное количество часов. Он хотел завершить это дело, – рассказал Махамбетов.

«Душа в небе, я буду пилотом». На Камчатке разбился вертолет, которым управлял наш лучший биатлонист-юниор