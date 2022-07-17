Личный тренер Малиновского: «Три года назад у Игоря умерла старшая сестра. Он был один у родителей. Теперь вот и его не стало»

Жадгир Махамбетов, личный тренер Игоря Малиновского, прокомментировал новость о гибели биатлониста.

Ранее стало известно, что вертолет под управлением 25-летнего Малиновского разбился на Камчатке.

– Удалось поговорить с родителями?

– Тяжело перенесли новости. Мне тяжело, а родителям еще тяжелее. Три года назад у Игоря умерла старшая сестра. Он был один у родителей. Теперь вот и Игоря не стало. Только внучка осталась. Мне Игорь как сын был. Работали семь лет с ним. И в семье у меня жил, и с сыновьями близко знаком. Больно, тяжело.

– Игорь в жизни всегда улыбался и был жизнерадостным?

– Да, это правда. Он пел всегда! Даже в душе пел песни. У него было очень много друзей. Такой человек яркий и жизнерадостный. Как вспышка!

– Он увлекся полетами благодаря отцу?

– Да-да. Отец – профессиональный пилот. Он брал Игоря с собой с малых лет. Игорь имел образование: он учился в Омском летно-техническом колледже. Единственный у нас в стране, где готовят пилотов вертолетов. Он окончил колледж, прошел летную практику, получил лицензию.

– Вам известны обстоятельства произошедшего?

– Тела доставили в Мильково (село в Камчатском крае). Чуть позже созвонимся с родителями насчет церемонии прощания. Пока все в очень тяжелом состоянии. Думаю, что и СБР, и Минспорт Камчатского края окажут поддержку.

Обстоятельства не знаю, не стал расспрашивать отца, но могу сказать, что Камчатка в плане полетов сложна, да и погодные условия были не самыми лучшими, – рассказал Махамбетов.

«Душа в небе, я буду пилотом». На Камчатке разбился вертолет, которым управлял наш лучший биатлонист-юниор