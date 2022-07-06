Карим Халили: «Сбор в Раубичах провели отлично. Дальше отправляемся в Ижевск, наверное, вся команда на этот раз соберется вместе»

Российский биатлонист рассказал, как прошел тренировочный сбор группы Артема Истомина в Раубичах.

– Сбор провели отлично. К сожалению, в последние дни была довольно жаркая погода, но в это время во многих местах погода такая.

В принципе, нам все понравилось, хорошие условия. Все, что нам нужно было – тир, стадион. Со всеми поставленными задачами справились.

– Твой спарринг-партнер писал в соцсетях, что вызвал тебя на какой-то «бой», и ты вроде как уклонился от этого боя. Что за история?

– Собирались на межсборье пробежать 3000 м по стадиону. Но, к сожалению, после сбора в Сочи я приехал домой и приболел. Пришлось пропустить. Думаю, еще попробуем заново.

– Что ты ему сказал?

– Сказал, что «не вышел – не проиграл», ха-ха.

– Что у вас дальше?

– Дальше мы 7-го числа отправляемся в Ижевск на сбор. Наверное, вся команда на этот раз соберется вместе. Продолжим работать, – сказал Халили в интервью Союзу биатлонистов России.