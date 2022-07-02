Даниил Серохвостов: «Когда принял решение о переходе в группу Истомина, не знал, что в ней будет моя девушка»

Российский биатлонист рассказал, что почти не пересекается со своей девушкой, несмотря на тренировки в одной группе.

— В группе Истомина тренируется ваша девушка, . Футболистам разрешают брать жен и подруг только на восстановительные сборы, а не на те, где нутро наизнанку. Что на этот счет думают биатлонные тренеры?

— С футболистами сравнивать неправильно. Мы оба спортсмены, это же не просто близкого человека с собой привезти. На сборах почти не пересекаемся, только вечером и во время приемов пищи, все остальное время врозь.

Понимаем, что организму нужен отдых, а не послеобеденное общение, допустим. Оба устаем, пораньше ложимся спать. На первом месте профессионализм.

— Если бы не Ксения, все равно перешли бы к от Юрия Каминского?

— Когда принял такое решение, не представлял состав группы Истомина. О том, что Ксюша тоже в ней, узнал позже и не от нее или тренера, а из интернета, – сказал Серохвостов.