Спортивный директор IBU об отмене вычетов худших гонок: «Старое правило часто создавало путаницу в конце сезона. СМИ и болельщикам было трудно понять, кто выиграет общий зачет»

Спортивный директор Международного союза биатлонистов (IBU) объяснил смысл изменений в системе начисления очков на Кубке мира.

«Революция» будет слишком громким словом, но эти изменения основаны на объективных причинах.

В последние несколько лет было много дискуссий о системе начисления очков с целью найти наиболее справедливое решение. Новый подход, в частности, объясняется последней гонкой Кубка мира-2019/20 в Контиолахти ( выступал в желтой майке, но не выиграл общий зачет из-за вычета двух худших результатов – Sports.ru).

Старое правило (о вычетах) часто создавало путаницу в конце сезона. Было трудно понять, кто выиграет общий зачет, особенно СМИ и болельщикам. Часто поднимался вопрос о справедливости, как в случае с Фуркадом.

Система квот на чемпионатах мира отличается от таковой на Кубке мира (в гонку ЧМ можно выставить максимум 4 спортсменов от одной страны, на Кубке мира – 6 – Sports.ru). Из-за этого справедливее не присуждать очки в этих соревнованиях, потому что у некоторых спортсменов нет возможности участвовать. Именно по этой причине гонки Олимпийских игр были исключены из зачета Кубка мира в 2014 году.

всегда прислушивается к спортсменам и учитывает их мнения, чтобы найти решения для развития спорта, отвечающие интересам всех сторон. Кроме того, рабочая группа тренеров приняла и поддержала новую система с большими разрывами в очках между топ-позициями. С ней легче восполнить пропущенные из-за болезни соревнования», – сказал Бем.

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