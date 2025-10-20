  • Спортс
Лыжно-биатлонная «Гонка чемпионов» пройдет 3-4 января в Рязани, призовой фонд – 14 млн рублей

Вторая лыжно-биатлонная «Гонка чемпионов» пройдет 3-4 января в Рязани.

Организаторами соревнования выступают Союз биатлонистов России (СБР) и Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) при поддержке титульного спонсора – компании «Технониколь».

Свое участие уже подтвердили Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Наталия Шевченко, Виктория Сливко, Антон и Динара Смольские, лыжники Наталья и Александр Терентьевы, Денис Спицов, Артем Мальцев, Татьяна Сорина и Дарья Непряева. Финальный состав будет объявлен в декабре.

Соревнование пройдет в два этапа: 3 января в ходе квалификации определятся 10 команд (лыжник + лыжница + биатлонист + биатлонистка), которые затем 4 января поборются за призовой фонд в 14 млн рублей.

«Место, время и формат – вот три жирных плюса «Технониколь. Гонки чемпионов». Во-первых, обычно до соревнований наших топовых лыжников и биатлонистов добраться далеко не так просто, как до Рязани. Во-вторых, гонка дарит отличный повод провести всей семьей часть новогодних каникул со спортивным азартом и на свежем воздухе.

В-третьих, необычность формата, когда два родственных вида спорта – биатлон и лыжные гонки – показывают, насколько они родственные. А то, как такой формат пришелся по сердцу нашему искушенному до зрелищ болельщику, год назад на первой Гонке показали переполненные трибуны рязанского «Алмаза», – сказал президент СБР Виктор Майгуров.

«Технониколь. Гонка Чемпионов» пройдет второй раз в начале января. Сильнейшие лыжники и биатлонисты соревнуются вместе – где такое еще увидишь? Мне нравится, что основная идея гонки – не противопоставить друг другу два вида спорта, а, наоборот, объединить их. Это интересно, и болельщикам такой формат нравится», – отметила глава ФЛГР Елена Вяльбе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: СБР
