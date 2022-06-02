МОК увеличил расходы на антидопинговые программы почти в 6 раз по сравнению с прошлым олимпийским циклом

Международный олимпийский комитет (МОК) увеличил расходы на медицинские и антидопинговые программы почти в шесть раз по сравнению с предыдущим олимпийским циклом.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на финансовую отчетность организации.

В частности, за период с 2017 по 2021 год, включая Игры в Пхенчхане, МОК потратил на данные программы 27,7 млн долларов. С 2013 по 2016 год аналогичные траты составили 4,53 млн долларов.

В свою очередь МОК сообщает, что увеличение расходов связано с полной переоценкой программ допинг-контроля, в том числе с учетом ситуации, возникшей после Олимпиады Сочи-2014.