Серохвостов о том, как подцепил клеща: «Надо было в течение 72 часов узнать, болеет он или нет. Мне наутро сказали, что он здоров. Я был рад за клеща и сразу поехал на тренировку»

Российский биатлонист рассказал, что перенес коронавирус после окончания сезона.

– Я проболел ковидом чуть-чуть. Не сказать, что сильно, но с температурой лежал дней 10 на самоизоляции, каждый день делал тесты. Как только два теста подряд показали отрицательный результат, я поехал в Шерегеш кататься на сноуборде. Провел там дней 10, наверное. Ходил в походы в горы.

– Ты еще не расстался с мечтой выиграть олимпийскую медаль в сноуборде?

– Сейчас точно нет, – сказал Серохвостов со смехом.

Также он прокомментировал историю с клещом, которого подцепил во время тренировок на Алтае.

«Меня укусил клещ. Я бегал. Понимал, что в Алтайском крае много клещей, но как-то не обезопасился. Побежал, прибежал – смотрю, в ногу впился. Сразу вызвал такси, не переодеваясь, поехал в больницу. Сначала попросил поставить прививку, мне не поставили. Отдал клеща, заморозил его.

По итогу получилось, что я поменял еще одну клинику, где клеща надо обследовать. Надо было в течение 72 часов узнать, болеет он или нет. В первой клинике делали в течение трех дней, а мне это не подходило. В итоге я отвез его в другую клинику, мне сделали наутро – сказали, он здоров. Я был рад за клеща и сразу поехал на тренировку», – добавил биатлонист.