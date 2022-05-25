«Стрелковая тренировка под зонтом». Халили и Серохвостов готовятся к сезону в Сочи

Теги сборная России фото Карим Халили Даниил Серохвостов Биатлон

Российские биатлонисты Карим Халили и Даниил Серохвостов продолжают подготовку к новому сезону в Сочи.

Фото с тренировки на стрельбище опубликовал Союз биатлонистов России (СБР)

«Халили и Серохвостов готовятся в Сочи. Дождь не остановил наших парней. 🌦💪🇷🇺

Стрелковая тренировка под зонтом ☔️», – говорится в сообщении СБР.

Ранее оба спортсмена перешли из группы Юрия Каминского к Артему Истомину.

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