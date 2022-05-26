Серохвостов о сборе с Халили в Сочи: «Мы тренируемся по плану Истомина. Созваниваемся каждый вечер»

Российский биатлонист рассказал о тренировках с в Сочи.

Ранее оба спортсмена перешли из группы Юрия Каминского к Артему Истомину.

Группа Истомина сейчас проводит сбор в Терсколе, в Сочи тренируется команда Сергея Башкирова.

– Прошлой зимой мы много времени проводили вместе и на всех этапах жили вместе. Вроде, не надоедали друг другу. По крайней мере, он мне не надоедал, ха-ха.

– Какая у вас программа? Почему вы именно здесь, а не в Терсколе?

– Потому что здесь есть стрельбище и намного больше условий, чем в Терсколе. Основное – это стрельбище. Там нельзя стрелять, с винтовкой особо не поработаешь.

– Здесь есть еще группа Башкирова. Как вы с ними взаимодействуете?

– У нас будут совместные тренировки – это подъем в гору, игровые тренировки тоже. Они нам помогают, если просим, с инвентарем, пристрелять, если надо. В принципе, коммуницируем с ними хорошо.

– По каким планам тренируетесь и насколько контактируете с ?

– Мы тренируемся по плану Артема Евгеньевича. Созваниваемся каждый вечер, после первой и после второй тренировки. Если надо, еще вечером, перед сном.

Мы здесь до 31-го числа, потом домой на недельку. 9-го числа летим Раубичи, – сказал Серохвостов.