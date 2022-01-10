Даниил Серохвостов: «Хотел бы завоевать олимпийское золото в сноубординге. Если все сложится отлично с биатлоном, то я бы хотел поменять спорт после Игр-2026 в Италии»

Российский биатлонист рассказал о желании перейти в сноубординг после Олимпиады-2026 в Италии.

– Есть ли конкретные цели на календарный год?

– Хочу выступить на , в конце сезона провести закатку, а после покататься на сноуборде. Если границы не закроют, то планирую съездить в Австрию или Швейцарию. Если не получится, то поеду в Шерегеш (горнолыжный курорт в Кемеровской области), я там уже был несколько раз.

– Сноуборд – хороший способ расслабиться?

– В прошлом году я катался по восемь часов каждый день в течение двух недель. Даже устал, но все равно при катании ловишь кайф!

– Биатлонистам можно заниматься экстремальными видами спорта? Сноуборд же можно отнести к таким.

– Да, нам можно, но только по окончании сезона.

– Еще какие-то цели ставишь?

– Да, я бы хотел завоевать олимпийское золото в сноубординге.

– Серьезно?!

– Да, серьезно, мне было бы интересно. Допустим, если все сложится отлично с биатлоном, то я бы хотел поменять спорт после Игр в Италии.

– Так, подожди. То есть после 2026 года ты намерен уйти из биатлона в сноубординг?

– Да. Хотя... Слишком молод еще буду, может быть, еще побегаю. Вот есть Фуркад, который пачками забирал медали, я бы тоже так хотел, но не хотел бы бегать так долго, отдаваться постоянно одному спорту. Будучи действующим спортсменом, я бы хотел перейти в другой вид, чтобы закончить в одном и продолжить в другом.

– Ничего себе!

– Пока не стал старым. Когда тебе 30 лет, как Антону (Бабикову), тяжело принимать решения, да и двигаться. Вчера ехал за ним, песок сыпался, что аж лыжи тормозили (смеется)... Ну, а если в биатлоне все будет плохо, точно уйду в сноуборд. Хотя бы попытаться. Этот спорт меня сильно привлекает. Он очень травмоопасный, но экстрим притягивает.

– В общем, после 2026 года ждем тебя...

– И там, и там! Так было бы вообще неплохо, – сказал Серохвостов.