Шашилов о переходе Мироновой в группу Истомина: «Там более опытные спортсмены. Мы сразу договорились, тем более у них старая дружба с Норицыным»

Тренер женской сборной России по биатлону высказался о переходе из своей группы в команду .

Помощником Истомина является ранее уже работавший с российскими биатлонистками .

«Что значит переход? В той группе более опытные спортсмены, здесь – помоложе. Мы договорились сразу на берегу об этом, тем более если будет [Виталий] Норицын, то это хорошо – у них старая дружба. Какие тут могут быть разногласия? Все мы свободные люди. Был олимпийский год – были другие требования, сейчас задачи немного другие», – сказал Шашилов.

Также он рассказал о сборе своей команды в Крыму, где сейчас тренируются лыжники из группы Юрия Бородавко.

«Как проходят сборы моей группы? Хочу свердловскую молодежь показать Большунову, чтобы понимали, с чего надо начать. Есть у нас человек 5-6, одаренных призеров. Сейчас они вместе находятся в Крыму, живут рядом [с Большуновым]», – добавил тренер.

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