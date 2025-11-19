Виктор Майгуров: «Основным стартом сезона будем считать Кубок Содружества в Сочи. Там давно не соревновались зимой, а такой инфраструктуры нет нигде»

Виктор Майгуров: основным стартом сезона будем считать Кубок Содружества в Сочи.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал Кубок Содружества в Сочи главным стартом сезона.

Соревнования пройдут 11–15 февраля.

«Сезон примерно по структуре повторяет прошлогодний. Убрали одно соревнование. Основным стартом сезона будем считать Кубок Содружества в Сочи. Там давно не соревновались зимой, а такой инфраструктуры нет нигде.

Также в следующем году снова планируем провести Гонку чемпионов с лыжниками. В этом году количество мест для зрителей будет в два раза больше. Надеюсь, не будет проблем со снегом. Гонка пройдет в веселом новогоднем формате.

Кубок Содружества будет проведен вне зависимости от того, вернемся ли на международные старты», – рассказал Майгуров.

С 2022 года россияне отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU).