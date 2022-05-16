Дмитрий Губерниев: «Будущее Каминского в сборной, полагаю, под вопросом»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о составах групп сборной России на централизованную подготовку к сезону-2022/23.

«Миронова ушла от Шашилова, это было ясно, Нигматуллина и Буртасова – самоподготовка, понятно... Васнецова где?

Бабиков всегда был тренерами недоволен, тонкая душевная организация, Халили и Серохвостов у комфортного Истомина, сезон покажет, что и как... Будущее Каминского в сборной, полагаю, под вопросом.

И впереди выборы президента СБР, а группы уже сформированы! Должно быть строго наоборот.

Самое интересное – группы уже давно на сборах, Майгуров по традиции занят и молчит, состав формируется только сейчас» – написал Губерниев.

Серохвостов и Халили будут тренироваться у Истомина, Латыпов – у Каминского, Логинов и Цветков – у Башкирова. СБР утвердил составы групп

Миронова, Резцова и Куклина будут тренироваться в группе Истомина, Казакевич и Шевченко – у Шашилова, Буртасова и Нигматуллина не вошли в составы групп