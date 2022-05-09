Владимир Аликин: «Кто такой Истомин? Я вообще не понимаю, как он в женской команде оказался чуть ли не старшим тренером, великий специалист, что ли, диву даюсь»

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Олимпийский чемпион по биатлону Владимир Аликин поделился мнением о тренерском составе сборной России на следующий сезон.

Ранее правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило Юрия Каминского и Сергея Башкира в качестве тренеров-руководителей мужских групп, Михаила Шашилова и Артема Истомина – женских. 

«Нужно было сначала президента выбрать, определиться с руководством. Нуждов (вице-президент СБР – Sports.ru) пишет, что не согласен с этими кандидатами, я тоже не согласен и этих тренеров, конечно бы, не назначил.

Кто такой Истомин? Я вообще не понимаю, как он в женской команде оказался чуть ли не старшим тренером, великий специалист, что ли, диву даюсь просто.

Я еще в прошлом году писал, что это не те люди, которые должны работать. Люди, которые показывали неплохие результаты, тренировались ведь не в сборной, на индивидуальной подготовке находились все. Абсолютно не вижу работу тренеров сборной.

Не знаю, нужна ли должность главного тренера, сейчас такая обстановка у нас, может, стоит повременить год – будем или не будем выступать на международной арене или только с белорусами бегать и свою лигу организовывать. Поэтому не вижу пока смысла в должности главного тренера», – отметил Аликин.

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