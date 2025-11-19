  • Спортс
  • «Мартен Фуркад согласился быть проводником между IBU и СБР». Майгуров о переговорах по допуску россиян
14

«Мартен Фуркад согласился быть проводником между IBU и СБР». Майгуров о переговорах по допуску россиян

Мартен Фуркад участвует в переговорах между IBU и Союзом биатлонистов России.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о роли Мартена Фуркада в переговорах по допуску российских спортсменов.

С 2022 года россияне отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU).

– Наши спортсмены сохраняют статус отстранения от международных соревнований. Но наша подготовка строится таким образом, чтобы было совершенствование биатлонистов. Отслеживаем, как соревнуются иностранные спортсмены. Чтобы быть готовыми вернуться в любой момент. Все понимают, что в один момент наше отстранение закончится. Мы вместе с Олимпийским комитетом России (ОКР) и Минспортом делаем все возможное, чтобы это изменить.

– Есть ли планы обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS)?

– Мы так же, как и наши коллеги из лыж, саней, бобслея, проводим эту работу при поддержке ОКР. Буквально неделю назад у нас была конференция с Фуркадом как с представителем олимпийского комитета. К сожалению, позицию по допуску не поддерживает IBU. Но Мартен согласился быть проводником между IBU и СБР. Это маленький шаг. Но нам надо понимать. IBU отвечает, основываясь на политических моментах. Может, в течение месяца ситуация может обновиться и будут какие‑то новости, – рассказал Майгуров.

Фуркад – шестикратный олимпийский чемпион по биатлону из Франции. Он входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

Перед летними Играми-2024 в Париже Фуркад призывал рассмотреть возможность допуска россиян до соревнований.

«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
