Владимир Драчев: «Кристиансен до такой степени витает в облаках со своей пропагандой – отсюда и недалекие высказывания в сторону наших спортсменов»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на слова норвежца Ветле Шостада Кристиансена, который назвал шокирующей речь лыжницы Вероники Степановой в Кремле.

«Я в большей степени думаю, что это Кристиансен не осведомлен в политическом раскладе. Он до такой степени заблуждается и до такой степени витает в облаках со своей пропагандой, не знает происходящего в мире – отсюда и такие недалекие высказывания в сторону наших спортсменов.

Целиком и полностью поддерживаю Степанову и президента, считаю позицию ее и других спортсменов, которые бьются за наш флаг и гимн, правильной.

На мой взгляд, обращать внимание на высказывания таких спортсменов или политиков бессмысленно. Это как бить горохом об стену и думать, что стена развалится. Мозги протерты так, что никакие доказательства им в голову не вбить. Так что дискуссия с ними – это потеря времени.

Нашим девочкам, и Веронике в частности, которые так воевали на Олимпиаде и принесли очень много медалей, надо быть выше и не обращать внимания на лай со стороны таких атлетов. Наша страна объединяется, у нас великий президент, мы справимся с невзгодами и санкциями, которые против нас применяют», – сказал Драчев.

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле