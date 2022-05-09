«Когда в Норвегии болеют астмой и применяют огромное количество запрещенных препаратов, это отражается на мозге». Васильев о словах Кристиансена про Степанову

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал норвежца Ветле Шостада Кристиансена, который назвал шокирующей речь лыжницы Вероники Степановой в Кремле.

«С норвежцами в принципе все понятно. Когда люди в Норвегии болеют астмой и применяют огромное количество запрещенных препаратов, конечно, это очень сильно отражается на головном мозге.

Наши спортсмены и вообще весь наш народ очень патриотичен. Мы любим свою страну, в отличие от норвежцев, которые, видимо, свою страну ненавидят. Это их проблемы.

Когда Вероника говорит какие-то патриотические слова в адрес России, то у нас всех это вызывает только гордость. У них, видимо, такой традиции нет.

Меньше надо запрещенных препаратов применять. Глядишь, может, и голова встанет на место», – сказал Васильев.

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле