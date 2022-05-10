Тарьей Бо: «Мы с Йоханнесом сменили темы разговоров с тренировок на ребенка. Наконец-то он может меня чему-то научить»

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал предстоящее отцовство своего старшего брата Тарьея.

В конце сентября у Тарьея и его невесты Гиты Симонсен должен родиться мальчик.

«Этому мальчику, вероятно, придется долго ждать, прежде чем ему разрешат ходить в детский сад, встречаться с другими детьми и подвергать отца опасности заболеть. Этот аспект нас всех интересует. Все должно быть хорошо, пока сын не пойдет в садик», – сказал Йоханнес.

– В последние годы мое здоровье было крепким. Йоханнес хорошо решил эту задачу – его ребенок едва ходил в садик. У него была дополнительная причина держать его дома из-за коронавируса. Насколько я знаю, мой сын не будет ходить в детский сад в течение первого года, так что у меня будет по крайней мере один хороший сезон.

– Получил ли ты хорошие советы от младшего брата?

– Сейчас разговоров о детях стало больше, чем когда-либо прежде. У меня много вопросов, и у него есть большинство ответов. Мы сменили темы разговоров с тренировок на ребенка. Наконец-то он может меня чему-то научить.

Мы с Гитой хотели попробовать и согласились, что будет уместно стать родителями после Олимпиады. В тот момент я был готов к новой жизненной ситуации. Перед Играми я хотел сделать все, что в моих силах, чтобы осуществить мечты, которые были у меня всю жизнь. Мне это удалось, – отметил Тарьей.