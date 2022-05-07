Михаил Шашилов: «Переход из лыж в биатлон – нормальное явление. Думаю создать группу из лыжниц, в будущем или сейчас»

Теги сборная России жен Михаил Шашилов Алексей Шевченко Матч ТВ Наталья Мекрюкова Биатлон

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов сообщил, что планирует создать группу спортсменок, которые перешли в биатлон из лыжных гонок.

Ранее в биатлон перешла лыжница Наталья Мекрюкова.

– Мекрюкова вышла замуж за бывшего биатлониста Алексея Шевченко, который теперь помогает мне как тренер. У Мекрюковой глаза горят от биатлона, желание огромное. По поводу нее я переговорил с Еленой Валерьевной Вяльбе, она пошла навстречу.

Переход из лыж в биатлон – это нормальное явление. Я думаю создать такую группу, возможно, в будущем или сейчас. Мое мнение – необходимо проводить такой эксперимент и находить кадры и среди лыжников.

У лыж хорошая скамейка запасных, а у нас, к сожалению, пока что есть – то есть. Все люди будут охвачены, все люди будут просмотрены.

– Как Мекрюкова стреляет?

– Пока только месяц постреливаем. Начали с тира, затем и на стрельбище поедем.

– Она у вас в группе будет?

– Я думаю, что да, – сказал Шашилов. 

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