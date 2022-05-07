Михаил Шашилов: «Переход из лыж в биатлон – нормальное явление. Думаю создать группу из лыжниц, в будущем или сейчас»

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов сообщил, что планирует создать группу спортсменок, которые перешли в биатлон из лыжных гонок.

Ранее в биатлон перешла лыжница Наталья Мекрюкова.

– Мекрюкова вышла замуж за бывшего биатлониста Алексея Шевченко, который теперь помогает мне как тренер. У Мекрюковой глаза горят от биатлона, желание огромное. По поводу нее я переговорил с Еленой Валерьевной Вяльбе, она пошла навстречу.

Переход из лыж в биатлон – это нормальное явление. Я думаю создать такую группу, возможно, в будущем или сейчас. Мое мнение – необходимо проводить такой эксперимент и находить кадры и среди лыжников.

У лыж хорошая скамейка запасных, а у нас, к сожалению, пока что есть – то есть. Все люди будут охвачены, все люди будут просмотрены.

– Как Мекрюкова стреляет?

– Пока только месяц постреливаем. Начали с тира, затем и на стрельбище поедем.

– Она у вас в группе будет?

– Я думаю, что да, – сказал Шашилов.