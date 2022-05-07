Александр Касперович: «Если бы Майгуров видел во мне главного тренера сборной – давно бы уже поговорил. Не собираюсь ждать, что меня позовут работать»

Экс-тренер сборных России и Болгарии по биатлону Александр Касперович сообщил, что ему не поступало предложений занять должность главного тренера российской команды.

– Вчера были утверждены тренеры сборной действующим президентом СБР, это логично. Но нелогично в том плане, что тренерский штаб должен формироваться новым президентом или переизбранным. То есть тренерский штаб сборной должен формироваться после выборов президента СБР, а не до. Такого мнения все, с кем я общаюсь.

– То есть возможный новый глава СБР может поменять нынешний штаб?

– Я это не могу утверждать. Но насколько я знаю по общению с Алексеем Викторовичем (Нуждовым), у него немножко другое мнение о тренерском штабе, вообще о подходе, о развитии биатлона.

– Майгуров заявил, что не исключает вариант, при котором у национальной команды появится главный тренер. Вы готовы вернуться на эту должность, если позовут?

– Я достаточно сформированный и взрослый человек. Я не собираюсь ждать, что меня завтра поманят пальчиком и скажут: «Александр Владимирович, пойдемте работать». Думаю, у него (Майгурова) есть свое видение этого вопроса, свои кандидаты. Если бы он видел во мне главного тренера сборной России, он бы давно уже поговорил со мной.

– То есть СБР и Майгуров не звали вас в сборную?

– Нет, разговоров таких не было.

– А вернуться в сборную Санкт-Петербурга нет планов у вас?

– Когда я работал в Болгарии, я помогал команде Санкт-Петербурга. И буду продолжать помогать, потому что в этой команде есть ряд тренеров, с кем есть понимание, с руководителем федерации прекрасные отношения, со спортивными школами. Фронт работы в сборной Санкт-Петербурга большой. Без работы я не останусь, – сказал Касперович.

Как будет жить наш биатлон? 26-летний шеф сборной, Кубок Содружества с белорусами и возможный переворот уже в июне