Анфиса Резцова: «После таких выступлений на Олимпиаде Шашилов и не должен был занимать пост старшего тренера»

Теги сборная России жен Анфиса Резцова Виталий Норицын Михаил Шашилов Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала новость о том, что Михаил Шашилов не будет занимать должность старшего тренера женской сборной России по биатлону.

«После таких выступлений на Олимпийских играх он и не должен был занимать этот пост. Я думала, что его должны были снять.

Неоднократно говорила, что я бы назначила тренировать женщин Виталия Норицына. Они с Кристиной доказали, что они неплохо подготовились на Олимпиаде. Это одна из лучших кандидатур.

Ему раньше просто не давали работать, плюс, не было опыта. Сейчас было бы неплохо видеть его с командой», – сказала Резцова. 

«А зачем эта должность? Идея была под Олимпиаду». Шашилов больше не является старшим тренером женской сборной России по биатлону

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