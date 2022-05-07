Анфиса Резцова: «После таких выступлений на Олимпиаде Шашилов и не должен был занимать пост старшего тренера»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала новость о том, что не будет занимать должность старшего тренера женской сборной России по биатлону.

«После таких выступлений на Олимпийских играх он и не должен был занимать этот пост. Я думала, что его должны были снять.

Неоднократно говорила, что я бы назначила тренировать женщин . Они с Кристиной доказали, что они неплохо подготовились на Олимпиаде. Это одна из лучших кандидатур.

Ему раньше просто не давали работать, плюс, не было опыта. Сейчас было бы неплохо видеть его с командой», – сказала Резцова.

«А зачем эта должность? Идея была под Олимпиаду». Шашилов больше не является старшим тренером женской сборной России по биатлону