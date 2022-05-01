Драчев о словах Нигматуллиной про призовые: «Ульяна молодец, что не постеснялась заговорить об этом. А чиновникам должно быть стыдно»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) отреагировал на недовольство призовыми от Удмуртии за олимпийские медали.

«Это, наверное, не жалоба, а крик души. Хотелось бы, чтобы нам всем поровну оплачивали наши спортивные достижения – будь то Ханты-Мансийск, Тюмень, Москва или Санкт-Петербург. Но, увы, все зависит от бюджета региона, насколько он может профинансировать эти достижения. Достижения спортсменов вроде бы одинаковые, а по факту получается, что где-то раз в десять больше. К сожалению, так всегда было.

Но мы понимаем, что нельзя сравнивать бюджеты Удмуртии и Тюмени, бюджеты нефтяных регионов и регионов, которые, по сути, живут на дотациях. В этом основная проблема. Для Ульяны это неестественно и непонятно, так как ее не касаются все эти бюджеты регионов. По-человечески ее понять можно.

Мы должны сделать, чтобы такие регионы, как Удмуртия, которые приносят много спортсменов уровня сборной России, не страдали, а имели какое-то преимущество. Взять, например, Тюмень, у которой особо не было спортсменов высшего уровня. Но на данный момент у нее есть эти спортсмены.

Тюмень детей не готовит, а собирает сливки с регионов. Ну какое отношение Ханты-Мансийск имеет к Резцовой, которая всегда выступала за Московскую область? Но ее переманили, и она получает гораздо выше. Понятно, что все ищут места, где интереснее.

Бедные регионы умеют готовить детей, но не могут потом финансировать те победы, которых добились их спортсмены. Вот этот дисбаланс между регионами надо компенсировать однозначно, чтобы спортсмены за одни и те достижения получали одинаково.

Если бюджет Удмуртии не может справиться, значит, надо компенсировать спортсменам призовые за счет спонсорства, за счет спортивных федераций. Такое неравенство между регионами не должно быть. Ульяна молодец, что не постеснялась заговорить об этом. А чиновникам должно быть стыдно», – сказал Драчев.

«Патриотизм никак не ценится». Наша биатлонистка получила меньше миллиона за медаль Олимпиады – и ей обидно