Черезов о словах Нигматуллиной про низкие призовые от Удмуртии: «Ульяну можно понять. Она видит, как платят другие регионы»

Трехкратный чемпион мира, глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов прокомментировал слова о низких призовых от региона за олимпийские медали.

«Возможности у всех регионов разные. Насколько помню, в Удмуртии за золото – 1 миллион 800 тысяч рублей, за серебро = 1 миллион 250 тысяч рублей, за бронзу – 750 тысяч.

И, если не ошибаюсь, у нас еще платятся деньги за выступление на чемпионате России. Порядок цифр не скажу. За первое, по-моему, около 200 тысяч. Не в каждом регионе спортсмены получают за медали чемпионата России.

То, что Ульяна сказала об этом, это право спортсмена. Ее можно понять. Когда она видит, как другие регионы платят, ее реакция объяснима», – сказал Черезов.

«Немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона». Нигматуллина о призовых от Удмуртии за олимпийские медали