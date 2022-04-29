Журова о словах Нигматуллиной про премиальные от региона: «Не могу осуждать Ульяну, понимаю ее. Я выступала за Санкт-Петербург, призовые нам не платили»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова российской биатлонистки о низких призовых от Удмуртии за олимпийские медали.

«Дело в том, что платить призовые и в каком количестве – это прерогатива регионов. И каждый спортсмен предан ему и понимает, что премий может не быть, или не предан, и тогда едет туда, где дадут больше. Это вопрос к спортсмену, к его желанию. Кто-то делает двойной зачет, понимая, что в другом регионе платят больше. Самое интересное, что спортсмены знают все ставки заранее и прорабатывают вопрос со вторым зачетом.

Бывает, что спортсмены немного лукавят, умалчивая о других подарках. Например, квартирах и машинах. Но не все говорят об этом, не все называют своих спонсоров, которые также платят дополнительно. Опять же, это право самого спортсмена – не раскрывать подобную информацию.

Знаю, что некоторые регионы выплатили фантастические призовые за Олимпийские игры. Конечно, каждый хочет зарабатывать, как и его коллеги. Но не все субъекты в состоянии платить большие деньги. Я не могу осуждать Ульяну, понимаю ее, что ей обидно. Возможно, теперь она переедет в другой регион и будет выступать с двойным зачетом.

Я сама выступала за Санкт-Петербург, призовые нам не платили. Расстраивалась, но я не могла переехать из родного региона туда, где предлагали большие деньги. Не могла предать родной регион, думала, что у меня пропадет везение, господь отвернется от меня. Знаю спортсменов, которые вообще выступали за три региона и получали по три квартиры», – сказала Журова.

«Немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона». Нигматуллина о призовых от Удмуртии за олимпийские медали