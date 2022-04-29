Ульяна Нигматуллина будет готовиться к сезону под руководством личного тренера: «У нас с Ильшатом все согласованно. Осталось только закрепить в документах»

Российская биатлонистка планирует готовиться к новому сезону под руководством личного тренера и мужа .

«У нас с Ильшатом все согласованно. Осталось только это закрепить в документах.

Хотелось бы сейчас пообщаться с руководством , чтобы все это было улажено заранее, чтобы не было никаких конфликтов. Думаю, не стоит доводить до таких случаев (как в прошлом сезоне).

Я сейчас нахожусь в процессе решения медицинских вопросов. Думаю, что подлатаю себя, сделаю ТО, так сказать, и буду еще сильнее», – сказала Нигматуллина.