Ярошенко о выборах главы СБР: «Нужно быть профессионалом в той области, которую собираешься возглавить. При всем уважении к Нуждову, у него нет таких качеств»

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказался о выборах президента Союза биатлонистов России (СБР), которые пройдут в июне.

На должность претендуют действующий глава СБР Виктор Майгуров и вице-президент организации Алексей Нуждов.

– Я очень хочу, чтобы победил Виктор Майгуров, потому что за его период правления наступило спокойствие и не было неприятных выбросов в информационное поле. Я понимаю, что критиканы всегда были, есть и будут, но Майгуров подтвердил свой профессионализм результатами на Олимпиаде и результатами по сезону, которые были очень достойными.

Сейчас будут говорить, что лидеры женской сборной не тренировались с Шашиловым, но создание рабочей атмосферы в команде – это тоже заслуга президента. Раз уж у Кристины (Резцовой) все получилось и Ульяна (Нигматуллина) показала результат с мужем и личным тренером, то это говорит о том, что актуальные вопросы решались.

При авторитарном президенте Кристины и Ульяны могло не быть в сборной, и был бы другой результат. Также и у мужчин обе группы подготовки зарекомендовали себя хорошо. Сейчас пытаются во всем винить Михаила Шашилова, но я не соглашусь с критикой возрастных спортсменок, которые не хотят объективно смотреть на вещи. При этом важно искать потенциал в молодых спортсменках.

– Что вы думаете о конкуренте Майгурова Алексее Нуждове?

– Я читал его биографию и знаю, что это боевой офицер, человек, который решал государственные задачи во многих горячих точках, но при этом сохраняю мнение, что нужно быть профессионалом в той области, которую ты собираешься возглавить. При всем уважении к Алексею, у него нет таких качеств.

При этом если бы свою кандидатуру выдвинул Дмитрий Васильев, то я бы подумал, кого хочу видеть в качестве президента – его или Майгурова. Они оба профессионалы, которые многого добились в биатлоне, но у Виктора сейчас нет такой альтернативы, – отметил Ярошенко.