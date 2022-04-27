Дмитрий Васильев: «Если Шашилов останется, это приведет к катастрофе. Регресс совершенно очевиден. Не будет никакого развития в женском биатлоне»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал новость о том, что тренер женской сборной России Михаил Шашилов продолжит работу в команде.

«Естественно, не изменил своего мнение относительно Шашилова. По-прежнему, считаю его тренером регионального уровня, которому не место в национальной сборной. Разочарован, если его действительно оставят старшим тренером. Возможно, в последние минуты что-то изменится.

В моем понимании, мягко говоря, это не поможет женскому биатлону. Здесь нужны сильные специалисты. Высококачественный уровень в моем понимании могут быть обеспечить два специалиста – Падин и Гурьев. Им в помощь можно взять молодого и перспективного тренера для приобретения нужного опыта, чтобы в дальнейшем стать старшим тренером.

Насколько знаю, Падин еще сам не определился. Что касается Гурьева, то Шашилов с ним ни в какое сравнение не идет. Лучше кандидата мы не имеем. Надо принимать волевое решение и назначать эту связку.

Какие-то успехи Шашилова в этом сезоне – слабое утешение и отговорка от тех, кто не совсем глубоко разбирается в биатлоне. Серебро в олимпийской эстафете обеспечили две девушки, которые к Шашилову никакого отношения не имеют – Резцова и Нигматуллина. Если бы выступали только его подопечные, мы бы в шестерку вряд ли попали. Он должен молиться на Кристину и Ульяну, а то резко стал героем.

Про Казакевич я весь сезон говорил. Шашилов мыслит не по-государственному, а местечково – лишь бы протащить своих. Вот что он делал. Такие люди не должны работать в сборной. Ему вообще не место в национальной команде. Он должен у себя где-то там работать.

Если Шашилов останется, это приведет к катастрофе. Регресс совершенно очевиден. Не будет никакого развития в женском биатлоне. Это будут годы застоя или вообще деградации. Очень надеюсь, что он хотя бы не будет старшим тренером. И то это слишком много для него», – сказал Васильев.