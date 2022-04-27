Дмитрий Васильев: «Если Шашилов останется, это приведет к катастрофе. Регресс совершенно очевиден. Не будет никакого развития в женском биатлоне»

Теги сборная России жен Леонид Гурьев Дмитрий Васильев Андрей Падин Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Кристина Резцова Михаил Шашилов Ирина Казакевич Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал новость о том, что тренер женской сборной России Михаил Шашилов продолжит работу в команде.

«Естественно, не изменил своего мнение относительно Шашилова. По-прежнему, считаю его тренером регионального уровня, которому не место в национальной сборной. Разочарован, если его действительно оставят старшим тренером. Возможно, в последние минуты что-то изменится.

В моем понимании, мягко говоря, это не поможет женскому биатлону. Здесь нужны сильные специалисты. Высококачественный уровень в моем понимании могут быть обеспечить два специалиста – Падин и Гурьев. Им в помощь можно взять молодого и перспективного тренера для приобретения нужного опыта, чтобы в дальнейшем стать старшим тренером.

Насколько знаю, Падин еще сам не определился. Что касается Гурьева, то Шашилов с ним ни в какое сравнение не идет. Лучше кандидата мы не имеем. Надо принимать волевое решение и назначать эту связку.

Какие-то успехи Шашилова в этом сезоне – слабое утешение и отговорка от тех, кто не совсем глубоко разбирается в биатлоне. Серебро в олимпийской эстафете обеспечили две девушки, которые к Шашилову никакого отношения не имеют – Резцова и Нигматуллина. Если бы выступали только его подопечные, мы бы в шестерку вряд ли попали. Он должен молиться на Кристину и Ульяну, а то резко стал героем.

Про Казакевич я весь сезон говорил. Шашилов мыслит не по-государственному, а местечково – лишь бы протащить своих. Вот что он делал. Такие люди не должны работать в сборной. Ему вообще не место в национальной команде. Он должен у себя где-то там работать.

Если Шашилов останется, это приведет к катастрофе. Регресс совершенно очевиден. Не будет никакого развития в женском биатлоне. Это будут годы застоя или вообще деградации. Очень надеюсь, что он хотя бы не будет старшим тренером. И то это слишком много для него», – сказал Васильев.

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