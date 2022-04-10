Николай Круглов: «Майгурову и команде СБР за прошедшие два года удалось решить многие проблемные вопросы. Наконец-то появилась здоровая атмосфера»

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Четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов поделился ожиданиями от предстоящих выборов главы Союза биатлонистов России (СБР).

– Впереди выборы президента СБР. Как оцениваете работу Виктора Майгурова на своем посту?

– Мне кажется, что ему и команде Союза биатлонистов России за прошедшие два года удалось решить многие проблемные вопросы, доставшиеся в наследство от предшественников: собрать хороший тренерский штаб, наладить работу сервис-бригады.

Но самое главное, в команде наконец-то появилась здоровая атмосфера, чего не наблюдалось очень давно. Возможно, именно этот факт и способствовал росту результатов спортсменов в нынешнем сезоне.

– Они действительно поддерживали друг друга на турнире, подшучивали. Раньше общались иначе?

– Последние годы в коллективе были постоянные противоречия и склоки, которые порой выливались даже в публичное поле. Сейчас все совсем по-другому. Из общения с ребятами, тренерами, специалистами сложилось ощущение, что наконец-то формируется настоящая команда, в которой профессионалы поддерживают друг друга.

Мне кажется, это большой шаг вперед. Возможно, именно это и позволило сборной России завоевать четыре олимпийские награды.

– А как отнеслись к выдвижению Алексея Нуждова? Возможно, уже знакомы с его программой?

– Если честно, ничего не слышал о его программе. Возможно, о ней станет известно позднее. Интересно было бы почитать. На мой взгляд, кандидатура Нуждова не является оптимальной в текущей ситуации.

– Сейчас не стоит ничего менять?

– Дело не только в этом. Вопрос в вызовах, с которыми предстоит работать СБР в ближайшие четыре года. 

Помимо формирования тренерского штаба, основных и резервных составов сборной, сервис-бригады, проведения соревнований и взаимодействия с регионами, я убежден, главной задачей на ближайший период должно стать возвращение российского биатлона на мировую арену, восстановление полноправного членства в IBU и международные старты в России.

Это огромная работа, которую предстоит выполнить лично президенту. В данном контексте сегодня я не вижу альтернативы Виктору Майгурову.

– У него хорошо налажено взаимодействие с IBU?

– Сегодня он, пожалуй, единственный человек в российском биатлоне, кто имеет успешный опыт работы в Международном союзе биатлонистов, выстраивания коммуникаций с его представителями, президентами национальных федераций и спортсменами, а также владеет иностранными языками и умеет налаживать взаимодействие на международном уровне, в принципе, – сказал Круглов.

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