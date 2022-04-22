Выборы президента Союза биатлонистов России предварительно назначены на 23 июня

Отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР), где пройдут выборы на пост главы организации, предварительно назначена на 23 июня.
Об этом сообщил вице-президент СБР Алексей Нуждов.
«Предварительно конференция назначена на 23 июня, официально пока точно неизвестно. Мероприятие планируется в Москве, скорее всего, в Олимпийском комитете.
Сроки по выдвиженцам еще, конечно, не закрыты. Согласно уставу, за 10 дней до конференции регионы могут подавать свои кандидатуры», – сказал Нуждов.
Ранее о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы СБР заявляли Нуждов и действующий президент Виктор Майгуров.