«Я думаю, что большего мошенника за всю историю российского биатлона не было». Тихонов о возможном участии Драчева в выборах главы СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал Владимира Драчева за слова о возможном участии в выборах президента СБР, которые пройдут в июне.

«Меня поразило, что Драчев заявил, что был бы не прочь вернуться в руководство биатлоном. Я думаю, что большего мошенника за всю историю российского биатлона не было.

Это словоблуд и врун. Сейчас он живет в Москве и даже не появляется в своей Ленинградской области, потому что там натворил дел.

Это сверхнаглость заявлять, что он может куда-то вернуться. После того, что он натворил за два года руководства российским биатлоном, уверен, его никто не поддержит», – заявил Тихонов.

Драчев уже возглавлял Союз биатлонистов России с 2018 по 2020 год.

Драчев о том, может ли он поучаствовать в выборах главы СБР: «Если предложения будут, то можно подумать над этим. До июня время еще есть»