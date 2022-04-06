Юрист об участии россиян в фестивале Фуркада: «Можно сказать, это не рекомендовано. Наверное, их депортируют обратно в Россию»

Доктор публичного права Университета Монпелье Карин Беше-Головко считает, что российские биатлонисты вряд ли выступят на лыжероллерном фестивале во французском Анси.

– Раньше приглашали и российских спортсменов. Насколько сейчас реально такое приглашение?

– Можно сказать, что не рекомендовано. Для начала им нужно пересечь границу. Они готовы высказаться против своей страны? Если готовы, то пожалуйста, пусть едут. Если нет, то лучше пока воздержаться. Надо понимать, что там с политической точки зрения небезопасно, потому что там уже нет возможности для нейтралитета.

– Что может с ними случиться?

– Сложно сказать конкретно. Наверное, их депортируют обратно в Россию. Скорее всего, их просто не пустят на территорию страны. Так было с российскими журналистами, когда их обратно отправили в Россию. Может, так будет и с российскими спортсменами, – сказала Беше-Головко.

Мы не можем процитировать Беше-Головко в полном виде, так как содержащиеся в ее высказывании утверждения противоречат официальной позиции РФ.

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