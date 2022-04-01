Симон Фуркад об отстранении российских биатлонистов: «Это большая-большая ошибка. Считаю, что подобное решение не может кому-то помочь или что-то изменить»

Чемпион мира, тренер юниорской сборной Франции Симон Фуркад считает неправильным отстранение российских биатлонистов от международных стартов.

– Одна из главных новостей в биатлоне последних дней: IBU приостановил членство . Ожидали ли вы такого решения?

– Не скажу, что ожидал. Мне кажется, что просто следует тому пути, по которому идут другие федерации. Возможно, на них из-за этого оказывается давление. Но я не думаю, что исключение российских спортсменов и федерации – это хорошее решение.

– Почему в биатлоне первыми приостановили членство российской спортивной федерации? Почему именно IBU, а не, допустим, ФИФА или FIS?

– Я на самом деле не знаю. Думаю, что отстранение спортсменов – это уже очень жесткая мера. Поэтому не могу объяснить, почему именно сейчас необходимо исключать СБР. Я не состою в этой федерации, так что не могу на это повлиять. Но для меня это неправильное решение.

– Насколько долго, на ваш взгляд, продлится это исключение?

– Уверен, что оно будет длиться настолько долго, насколько долго продолжится спецоперация России на Украине. Но, еще раз повторю, что исключение спортсменов – это большая-большая ошибка. Считаю, что подобное решение не может кому-то помочь или что-то изменить. В международных спортивных федерациях думают, что таким образом оказывают давление на российское правительство. Однако мне не кажется, что российскому правительству в данный момент это так важно.

– Почему вы считаете, что российские спортсмены должны участвовать в международных стартах?

– Когда решение об отстранении было принято, я находился на юниорском чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити. Тогда каждый был поражен и расстроен, что украинская команда не выступит на этом чемпионате, так как не может приехать из-за ситуации в их стране. Затем приняли решение удалить всю российскую национальную символику, которая была на чемпионате.

В тот день я оказался на стадионе ранним утром – где-то в начале седьмого. Там же находился и один из российских сервисменов. Нас было двое на трассе, мы тестировали лыжи. Когда он увидел, что российский флаг на стадионе спущен, то в его глазах читалась огромная печаль. Я знал, что он не виноват в том, что произошло.

Позже в тот же день я увидел, как человек из оргкомитета чемпионата мира убирает российские флаги с вакс-кабины сборной на глазах у тренеров и сервисменов. Им как будто говорили: «Это ваша ошибка!». Они были очень расстроены, поэтому я решил показать, что на 100 процентов с ними.

Это не значит, что я поддерживаю происходящее на Украине. Я слишком далек от этого. Но мне хотелось показать, что люди в этой вакс-кабине ни в чем не виноваты. Цвета наших флагов похожие – красный, белый, синий. Я порезал французский флаг на три части и приклеил его на дверь российской вакс-кабины, – рассказал Фуркад.

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