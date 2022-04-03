Анастасия Батманова: «Симон Фуркад всегда нас поддерживал. Он совершил классный поступок, потому что понимал, что мы ни при чем, а спорт – вне политики»

Российская биатлонистка Анастасия Батманова рассказала о поддержке Симона Фуркада на юниорском чемпионате мира в Солджер Холлоу.

Соревнования прошли в феврале, сборная России выступала на них в нейтральном статусе. Фуркад в знак поддержки спортсменов разрезал французский флаг, сделав из него российский, а затем разместил триколор на вакс-кабине российской команды.

«Симон Фуркад всегда нас поддерживал. Когда все это началось, он подходил, извинялся, хотя никаких предпосылок на то, что нас отстранят, еще не было. Мы в последнюю очередь об этом думали.

Нам не хватило всего дня, чтобы пробежать эстафету, с которой нас сняли. Он совершил классный поступок, потому что понимал, что мы ни при чем, а спорт – вне политики.

Еще когда мы приехали на первую тренировку, нас попросили заклеить все флаги, а вместо «Россия» было написано NAR (нейтральные спортсмены России). Потом мы приехали на тренировку во второй раз и нашли флаг, который он для нас сделал.

Он успел провисеть всего день, пока его не увидели организаторы, но нам было очень приятно, что кто-то нас понимает и поддерживает», – рассказала Батманова.

Симон Фуркад разрезал французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной во время чемпионата мира среди юниоров