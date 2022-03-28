Пресс-атташе СБР о встрече олимпийцев с Путиным: «Сборники на чемпионате России выступят. Про карантин мне ничего неизвестно»

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Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов высказался о встрече призеров Олимпиады-2022 в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным.

Чемпионат России по биатлону пройдет с 30 марта по 3 апреля в Тюмени. Встреча олимпийцев с Путиным состоится 6 апреля.

– В Кремле отменили карантин или призеры ОИ-2022 не выступят на чемпионате России в Тюмени?

– Сборники в Тюмени выступят. Про карантин мне ничего неизвестно.

– Все ли призеры ОИ-2022 в данный момент находятся в Тюмени?

– Здесь сборная не выступает, поэтому состав надо узнавать в сборных регионов, за которые выступают спортсмены.

– Планируется вылет в Москву после ЧР?

– Чартеров точно не планируется, – сказал Аверьянов.

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