Ульсбю-Ройселанн о продолжении карьеры: «Я еще не определилась. Меня взяли в сборную, но я приму решение в апреле»

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Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Марте Ульсбю-Ройселанн высказалась о продолжении спортивной карьеры.

Сегодня стало известно, что спортсменка вошла в состав сборной Норвегии на подготовку к следующему сезону.

– Я еще не определилась. Меня взяли в сборную, но я у меня есть время на то, чтобы принять решение в апреле. Мне бы хотелось объявить свое решение, но я сама его не знаю. Вопрос открыт.

– Какие есть доводы за и против?

– На данный момент все идет отлично в спортивной плане. Соревноваться здорово, и впереди будет много классных турниров.

Довод против – это отнимает много времени и требует усердного труда. Нужно круглый год быть мотивированной на сто процентов, чтобы справляться со всей необходимой работой, – сказала Ульсбю-Ройселанн.

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