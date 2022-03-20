Ульсбю-Ройселанн о продолжении карьеры: «Пока я просто наслаждаюсь тем, чего добилась. Сделаю перерыв и пойму, чем хочу заниматься дальше»

Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что пока не знает, продолжит ли спортивную карьеру.

В этом сезоне Ульсбю-Ройселанн завоевала Большой хрустальный глобус.

«Я переполнена эмоциями, поэтому пока просто наслаждаюсь тем, чего добилась. Затем я сделаю перерыв и пойму, чем хочу заниматься дальше.

Мне нужно восстановиться ментально. Сейчас хочется просто расслабиться, лежать на диване и есть сладкое», – сказала Ульсбю-Ройселанн.

«Сегодня я наслаждалась каждой секундой гонки. А потом мне удивительным образом удалось подняться на пьедестал почета, хотя я просто развлекалась. Лучше и быть не могло», – сказала Ройселанн о своей бронзе в заключительном масс-старте сезона.

«Мой объем легких был таким, будто дышишь через соломинку». Героиня биатлонного ЧМ из Норвегии – честно про лечение астмы