Ульсбю-Ройселанн о продолжении карьеры: «Пока я просто наслаждаюсь тем, чего добилась. Сделаю перерыв и пойму, чем хочу заниматься дальше»

Трехкратная олимпийская чемпионка Марте Ульсбю-Ройселанн заявила, что пока не знает, продолжит ли спортивную карьеру.
В этом сезоне Ульсбю-Ройселанн завоевала Большой хрустальный глобус.
«Я переполнена эмоциями, поэтому пока просто наслаждаюсь тем, чего добилась. Затем я сделаю перерыв и пойму, чем хочу заниматься дальше.
Мне нужно восстановиться ментально. Сейчас хочется просто расслабиться, лежать на диване и есть сладкое», – сказала Ульсбю-Ройселанн.
«Сегодня я наслаждалась каждой секундой гонки. А потом мне удивительным образом удалось подняться на пьедестал почета, хотя я просто развлекалась. Лучше и быть не могло», – сказала Ройселанн о своей бронзе в заключительном масс-старте сезона.
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