Марте Ульсбю-Ройселанн: «Здорово зарабатывать на спорте. Это наша пенсия, больше мы ничего не получаем»

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн высказалась о призовых за прошедший сезон.

За сезон-2021/22 Ульсбю-Ройселанн заработала 2 900 000 норвежских крон (около 334 000 долларов).

«Здорово зарабатывать на спорте. Это наша пенсия, больше мы ничего не получаем. Вот как бывает, когда у тебя нет другой работы.

Все, что мы зарабатываем, идет на накопительный счет – своего рода фонд, который пригодится, когда мы завершим карьеры. Мне же достанется минимальная пенсия в будущем, так как я не работала.

Сейчас сумма кажется большой, но денег надолго хватит, если распределить на всю жизнь. Ты по своему обеспечиваешь будущее тем, что делаешь сейчас», – сказала Ульсбю-Ройселанн.

Норвежка отметила, что решение по дальнейшей спортивной карьере она примет в апреле.