Марте Ульсбю-Ройселанн: «Здорово зарабатывать на спорте. Это наша пенсия, больше мы ничего не получаем»

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Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн высказалась о призовых за прошедший сезон. 

За сезон-2021/22 Ульсбю-Ройселанн заработала 2 900 000 норвежских крон (около 334 000 долларов). 

«Здорово зарабатывать на спорте. Это наша пенсия, больше мы ничего не получаем. Вот как бывает, когда у тебя нет другой работы. 

Все, что мы зарабатываем, идет на накопительный счет – своего рода фонд, который пригодится, когда мы завершим карьеры. Мне же достанется минимальная пенсия в будущем, так как я не работала.

Сейчас сумма кажется большой, но денег надолго хватит, если распределить на всю жизнь. Ты по своему обеспечиваешь будущее тем, что делаешь сейчас», – сказала Ульсбю-Ройселанн. 

Норвежка отметила, что решение по дальнейшей спортивной карьере она примет в апреле. 

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