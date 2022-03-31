Ульяна Нигматуллина: «Сегодня была огромная разница в подготовке лыж по сравнению со спринтом. Они работали замечательно»

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина отметила работу лыж в смешанной эстафете на чемпионате России в Тюмени.

Команда Удмуртии, в составе которой выступала спортсменка, заняла 6-е место.

– Сегодня гонка получилась лучше, чем во вчерашнем спринте. Расскажете, как было самочувствие, насколько легче бежалось?

– Во-первых, огромная разница в подготовке лыж была, сегодня они работали вообще замечательно. Давно на таких лыжах не передвигалась. Возможно, благодаря этому самочувствие тоже показалось лучше. Ну и еще вчерашний старт был первым за месяц, так что, возможно, я сделала сдвиг в своем организме тем стартом, и сегодня я чувствовала себя уже хорошо.

– В плане лыж какие коррективы делали: меняли ли пару или по-другому готовили сервисеры и кто готовил?

– По-другому готовили, меняли структуру, сегодня я положилась на сервис удмуртской команды, и все получилось супер.

– Как здоровье? Знаю, что были проблемы со спиной.

– В передвижениях на лыжах нет никаких проблем, мне немного мешает в кроссе, но сейчас зима и кроссы не так важны и нужны, заменяю это велосипедом.

– В плане стрельбы насколько все получилось? Ветер легче, чем вчера – это как-то помогало?

– Однозначно. Можно было стрелять сегодня быстрее, что мы и делали, и Кристина (Резцова) сегодня очень быстро стреляла, она самая лучшая на стрельбе. В общем, не приходилось делать никаких выносов, просто работать по центру, все достаточно легко на стрельбище.

– Вас удивило, что Кристина, пробежав полноценную гонку, выиграла свой этап и еще лучше выступила, чем утром?

– Ну, можно назвать прошедшую гонку разминкой для нее, так что да, это ей помогло.

– Вы когда-нибудь думали о том, что вот так две гонки в один день пробегать, если бы были в оптимальном состоянии?

– Думаю, да, это было бы интересным опытом, но, наверное, не сейчас, – сказала Нигматуллина.