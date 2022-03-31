Резцова об участии в двух эстафетах: «Перед второй казалось, что тяжело, но когда побежала последний круг, понимала, что я еще ого-го!»

Биатлонистка Кристина Резцова рассказала, каково было участвовать в двух эстафетах в один день на чемпионате России в Тюмени.

«Перед второй эстафетой казалось, что тяжело, но когда побежала последний круг, понимала, что я еще ого-го! После финиша поняла, что можно еще пробежать, ха-ха. Норицын сказал, что это смерть, но он не был сильно против.

Сложность заключалась в плане расчета сил. Первая эстафета очень динамичная, надо бежать на максимум, все хорошо получилось. Состояние позволило пробежать обе гонки.

Меня тренеры предупредили, что последствия могут проявиться в дальнейших стартах. Но следующей гонкой будет женская эстафета. 6 километров – сложная, но терпимая дистанция, поэтому у меня будет два дня восстановления. Как говорит : «Я вообще в форме!» – сказала Резцова.