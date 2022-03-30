Даниил Серохвостов: «Досадно, что на Олимпиаде так плохо выступил. Может, перебрали с нагрузкой»

Российский биатлонист высказался о выступлении на Олимпийских играх в Пекине.

Серохвостов на стал 19-м в спринте и 39-м в гонке преследования.

«Досадно было, что на Олимпиаде так плохо выступил. Там у меня была форма намного лучше, но не знаю, что там случилось и почему так тяжело бежалось и плохо стрелялось.

Может быть, сказалась высота, но по всем данным у меня были самые лучшие показатели, и я должен был бежать невероятно быстро, почему-то не получилось.

Дело явно не в психологии. Я работаю с психологом. У нас было все в порядке, я был готов. Просто возникла какая-то физическая проблема. Может, перебрали с нагрузкой», – сказал Серохвостов.