Даниил Серохвостов: «После Олимпиады ко мне подошел Губерниев, и я попросил себя прорекламировать, но потом пожалел. Пришло много людей, начали писать мне всякий бред»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал об отношении к популярности.

– Помню, нас один раз, года два-три назад собирали, и Сергей Аверьянов (глава пресс-службы СБР – Sports.ru) проводил собрание. Он рассказывал, как нам лучше говорить, что нельзя говорить. Спортсмены должны понимать, о чем можно говорить, о чем нельзя, и уже от этого отталкиваться.

Я как новичок в команде многого не знал и не понимал, но меня старшие партнеры по команде наставляли. Думаю, за сезон я подрос в раздаче интервью и уже не говорю всякую брехню.

– Сколько подписчиков добавилось в вашем соцсетях в этом сезоне?

– Я начинал сезон на тысяче подписчиков, а сейчас около 37,5 тысяч. Очень много подписчиков добавлялось после побед. В аэропорту после Олимпиады ко мне подошел Дмитрий Губерниев, и я попросил себя прорекламировать, но потом пожалел, что это сделал.

Пришло много людей, и они начали писать мне всякий бред. И я понял, что его фан-база и моя фан-база разные. Эти подписчики быстро начали от меня отписываться, и я был даже рад, – сказал Серохвостов.