Следующие паралимпийские соревнования «Мы вместе. Спорт» пройдут в Минске

Следующие альтернативные Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» пройдут в белорусском Минске, сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

«Принято решение, что следующие игры «Мы вместе. Спорт» состоятся в Минске», – заявил Матыцин в ходе стратегической дискуссии «Право на спорт. Риски и перспективы».

Также министр спорта объявил об утверждении специального знака за победу в чемпионатах России.

«Мы утвердили знак «чемпион России» для повышения мотивации и значимости для людей, которые выигрывают российские чемпионаты», – сказал Матыцин.

Альтернативная Паралимпиада-2022 прошла с 17 по 20 марта в Ханты-Мансийске. Соревнования были организованы после того, как российские паралимпийцы не были допущены к Играм в Пекине-2022 из-за ситуации на Украине.

Россия выиграла медальный зачет альтернативной Паралимпиады, завоевав 106 наград. Беларусь – на втором месте с 16 медалями

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