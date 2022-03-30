Эдуард Латыпов: «Самочувствие неидеальное, я выздоровел только 3 дня назад. Уже понимаю, что не побегу смешанную эстафету»

Российский биатлонист прокомментировал свое выступление в спринте на чемпионате России в Тюмени (2-е место).

– Не побрился на удачу?

– Нет, просто лень.

– Как вели по трассе, контролировал ли отрыв от Халили?

– Контролировал, мы шли больше половины финишного круга в секундах друг от друга. Было тяжело, я понимал, что надо терпеть, в концовочке постараться и выдать максимум. Я сделал акцент на последнем подъеме – получилось отыграть больше, чем при уходе.

Самочувствие на самом деле неидеальное. Не усталость, просто я выздоровел только 3 дня назад. Сначала заболел простудой, потом отравился. 3-4 дня были проблемы. Сделал одну работу.

Знал, что будет тяжело, но сегодня была такая гонка, где надо заставить себя добежать. С самого начала было тяжело, с каждым шагом говорил себе: раз-два, раз-два, надо идти на подъемах, терпеть. Для меня ветер не был проблемой сегодня. Надо было просто справиться со своим состоянием, сделать все, на что я был готов.

– Второе место – это успех в таких обстоятельствах?

– Думаю, да. Но явно не очень хорошо, что я насилую свое здоровье. Уже был вопрос, что я побегу смешанную эстафету, но я сказал: буду смотреть по состоянию в спринте. Я уже понимаю, что не побегу, потому что здоровье нужно поберечь. Это главное.

Серохвостов – молодец, я рад за него. Он крутой. Сегодня он себя реализовал, в таких сложных погодных условиях сделал хорошую стрельбу и ходом был лучше всех. Так что это заслуженная победа. Я рад за него, еще поздравлю его отдельно, – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».