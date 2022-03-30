Халили о бронзе спринта на ЧР: «Удовлетворенности нет. Слишком большой проигрыш Серохвостову, 49 секунд – это вагон целый»

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал результат спринта на чемпионате России, где он взял бронзу. Победил Даниил Серохвостов.
– Далось довольно тяжело начиная со второго круга. На первом начал – все было неплохо, потом подзакислился. Не, ну что сказать? Нужно отдать должное Серохвостову – он сегодня на ноге.
– Все-таки пик формы, о котором он говорит каждый день?
– Наверное. Он говорил-говорил и наконец дождался.
Я бы не сказал, что сегодня был сложный ветер. У меня действительно сегодня были очень тяжелые ноги, именно из-за ног, из-за мышц на стойке мне не хватило устойчивости, чтобы отработать на ноль.
– Есть ли удовлетворенность, что даже в таком состоянии удается бороться за призы?
– Нет. Слишком большой проигрыш Серохвостову. 49 секунд – это вагон целый.
– А сколько можно было проиграть?
– Если бы он проиграл 49, – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».