Даниил Серохвостов: «Титул чемпиона России среди таких парней – Халили, Латыпова, белорусов, 80 человек – это очень круто»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал свою победу в спринте на чемпионате России в Тюмени.

– Вчера говорили, что теперь пик формы точно пришел. Так ли это по ощущениям?

– По ощущениям вроде да, но я на самом деле вчера соврал. Не соврал, пошутил. Но на деле он, видимо, и правда пришел.

Скинул повязку с головы, было очень жарко. Когда выходил, было пасмурно, солнца не было, поэтому оделся довольно тепло. Я не мог с себя снять комбез, поэтому скинул повязку, чтобы хоть чуть-чуть было прохладнее.

По внутренним ощущениям я плыл просто, нельзя сказать, что бежал. Но со стороны, думаю, по-другому выглядит. Вот такие ощущения пика формы.

– Халили сказал, что было бы нормально, если бы он у вас 49 секунд выиграл, а не наоборот.

– Он уже несколько дней так говорит. На тренировке как-то ехали, я ему говорю: если бы у нас одновременно был пик формы, я бы тебе накинул секунд 10. Он говорит: не, я бы тебе 30 секунд накинул, это нормально было бы.

– Первый титул чемпиона России – классно?

– Да. Вторая личная медаль за сезон. Отлично, думаю. Среди таких парней – Карима, Эдика, белорусов, 80 человек – это очень круто, – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».