Ольга Зайцева: «Для меня неприемлемо, чтобы наши спортсмены выступали в нейтральном статусе. Уверена, что все вернется на круги своя»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону поделилась мнением об отстранении Союза биатлонистов России ( ).

«Спортсмены всегда и во все времена на международных стартах представляли страну. Когда ты поднимаешься на пьедестал, поднимается флаг твоей страны, когда выигрываешь – играет гимн. Я не представляю, каково это – выступать в нейтральном статусе, поскольку всегда бегала за страну.

Что такое нейтральный статус? Непонятно кто непонятно за кого бежит. А деньги на подготовку и всю логистику выделяет государство. Нет, нейтральный статус – частная история. Это лично мое мнение. Для меня неприемлемо, чтобы наши спортсмены выступали в нейтральном статусе. Уверена, что все вернется на круги своя и даже в лучшем виде. Нужно это пережить.

То, что спортсмены могут остаться без международных соревнований и бегать только на внутренних стартах, можно использовать для развития спорта в России. Дети будут видеть лучших спортсменов страны на своих стартах. Они увидят своих кумиров рядышком, а не по телевизору.

Пусть этот период сподвигнет к развитию спортивной инфраструктуры в регионах, ведь невозможно утверждать, что у нас существуют полноценные условия для занятий спортом, какие, например, созданы и есть в Европе. Давайте пытаться искать позитив.

Кто-то может сказать, что мне легко говорить, потому что я никогда не оказывалась в такой ситуации. Да, не оказывалась, но со стороны вижу, что нужно идти по пути развития, несмотря ни на что.

Я не сомневаюсь, что СБР сделает все возможное в рамках юридических норм для восстановления отношений с IBU. Мне кажется, нынешнее руководство нашего биатлона до последних событий сделало все, чтобы полноценный статус СБР был восстановлен, но политическая ситуация такова, что влияет на решения чиновников.

Никаких других причин в решении IBU нет. И те контакты, которые уже наладил с руководством , важно сохранить. Было много позитивных моментов, их нужно развивать, а не метаться из стороны в сторону», – сказала Зайцева.

Генсекретарь IBU: «Возможно, отстранение СБР продлится несколько лет. Мы выбрали самый высокий уровень санкций»